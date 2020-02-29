Rusya'dan dün yapılan görüşmelerle ilgili açıklama: Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde bölgede tansiyonun düşürülmesi konusunda mutabık kalındı.
Rusya'dan İdlib açıklaması
29.02.2020 - 11:29 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'dan dün yapılan görüşmelerle ilgili açıklama: Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde bölgede tansiyonun düşürülmesi konusunda mutabık kalındı.
Etiketler : Rusya,İdlib,
684797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684797.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER