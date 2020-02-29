Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Silahlı birliklerimiz, Aziziye’deki Dördüncü Tugay’a girmeye çalışan savaş suçlusu Halife Hafter’e bağlı milisleri hedef alarak askeri araçlarını kullanılamaz hale getirdi. Birliklerimiz bu tür sızma girişimlerine en sert şekilde karşılık verme talimatı almıştır." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise en az bir milisin yanarak can verdiği gözlendi.

Trablus'ta bir okula Grad füzesi düştü

Öte yandan Hafter milisleri sivil yaşam alanlarına roketlerle saldırmaya devam etti. UMH yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hafter güçlerinin attığı Grad füzesi, başkent Trablus’un güneyindeki Ebu Selim bölgesinde yer alan Darul Maarif Okulu'na düştü.

Hafta sonu tatili olması nedeniyle okulda öğrenci bulunmadığı ve saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Hafter'e bağlı milislerin dün başkent Trablus’a 60’dan fazla füze fırlatması üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Fethi Başağa "Trablus’un güneyindeki bütün Hafter mevzilerini vuracağız." demişti. Bu sabah Hafter milislerinin konuşlandığı 11 mevzinin de vurulduğu duyurulmuştu.