İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.
İspanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 53'e yükseldi
01.04.2020 - 12:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,
692947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/692947.aspx
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