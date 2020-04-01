İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi
01.04.2020 - 12:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.
Etiketler : İran,koronavirüs,covid-19,
692950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/692950.aspx
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