Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Fransız sömürgecilerin Douala kentinin ana meydanına 1948'de diktikleri General Philippe Leclerc heykelini hedef alan Kamerun'da aktivist Andre Blaise Essama, bunların yerine Kamerunlu ve Afrikalı kahramanların simgelerinin konulmasını istiyor.

Sadece ellerini kullanarak Leclerc'in heykelinin başını 7 kere gövdesinden koparan ve heykeli 20 defa yıkan Essama'nın en çok hedef aldığı diğer sömürge kalıntısı ise 1884'te ülkeye gelen Alman sömürgeci Gustav Nachtigal'in heykeli oldu.

Heykelleri hedef alması sebebiyle 10 defadan fazla hapse giren 44 yaşındaki Essama, bazı hapis cezalarından destekçileri tarafından toplanan kefalet parasıyla kurtuldu.

Essama'nın sömürgecilerin heykellerini tokatlayıp tükürdüğü görüntüler internette paylaşım rekorları kırdı.

"Afrika halkları emperyalist şiddete maruz kalıyor"

Kendini "sömürge karşıtı" olarak tanımlayan Essama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Afrika halkları emperyalistlerin heykel ve simge şiddetine maruz kalıyor." dedi.

Essama, sürekli hedef aldığı General Leclerc heykelinin etrafının Kamerun yönetimi tarafından parmaklıklarla çevrilmesini ve başına nöbetçi konulmasını ise "Fransız kahramanı artık hapiste" şeklinde yorumladı.

General Leclerc heykelinden kopardığı 7 kafayı iyi sakladığını vurgulayan Essama, bu kafaları sömürgecileri gençlere anlatmak için elinde tuttuğunu ifade etti.

Aktivist Essama, "Afrika halkları, istedikleri için değil empoze edildiği için sömürgecilerin paralarını kullanıyor, dillerini konuşuyor." diye konuştu.

Kamerun'un bağımsızlığını ilan ettiği 1960'tan 16 yıl sonra doğduğunu, buna rağmen ülkesinde tam bağımsızlık yaşandığını hissetmediğini kaydeden Essama, bağımsızlık için mücadele eden birçok vatanperver Kamerunlunun Fransa tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Afrikalıların sömürgecilerin empoze ettiği kültürü değil, atalarından miras kalanı yaşaması gerektiğini vurgulayan Essama, sürekli şiddet içeren Batı kültürünün dayatılmasını reddettiklerinin altını çizdi.

"Fransa, bugününü Afrika'ya uyguladığı şiddet üzerine inşa etti"

Essama, Fransa'nın bugünkü ekonomik, sosyal, kültürel üstünlük durumuna Afrika'da yıllarca uyguladığı sömürge ve şiddetten beslenerek ulaştığını savunarak, "Kamerunlular, atalarını öldüren milletlerin kültürel kimliğine bürünmek, onu kabul etmek zorunda değil." ifadesini kullandı.

Fransa'nın kahraman saydığı sömürgecilerin heykellerini işgal ettikleri toprakları sahiplendiklerini göstermek için diktiklerini dile getiren Essama, "Biz de bunları kaldırmak üzere harekete geçtik, onların yerine Kamerun'un ecdadımıza ait olduğunu gösteren simgeler koymak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Essama, yabancı karşıtı olmadıklarını belirterek, "Afrikalılara hizmet etmiş isimlerin heykellerine karışmıyoruz fakat bizi sömüren, topraklarımızı işgal eden, atalarımızı öldürenleri kabul edemeyiz. Dolayısıyla İngiliz, Alman ve Fransız sömürgecilere ait heykellerin kafalarını kopardık." dedi.

Türkiye'ye ait simgelerle fotoğraf çektiğini ve bunun kendisini rahatsız etmediğini ifade eden Essama, başka milletleri sömürmeyen, bağımsızlığa saygılı her kültür ve millete hürmet duyduklarını aktardı.

"Afrika kaynaklarının fiyatını başkaları belirliyor"

Essama, Afrika'daki birçok ülkedekinin aksine Kamerun'da Fransız askeri üssü bulunmadığına dikkati çekerek, "Bizim atalarımız bağımsızlık için hayatlarını verdi. Biz de sömürgeci heykeli yerine, onların heykelini istiyoruz." diye konuştu.

Afrikalı aktivistlerin özellikle Fransa'ya ait kalıntılardan kurtulmaya çalıştığına işaret eden Essama, "Herkes biliyor ki Fransa, kıtada birçok çatışmanın, istikrarsızlığın arkasındaki ülke." dedi.

Essama, Fransa'nın yürüttüğü ve kıta liderlerin bazılarının benimsediği "FransAfrik" projesiyle kıtanın kakao, kahve, muz, petrol, doğal gaz gibi tüm imkan ve kaynaklarının Paris'e altın bir tepsi içinde sunulduğunu savundu.

Aktivist, Fransa karşısında eğilmeyecek haysiyet sahibi liderler istediklerini vurgulayarak, "Her şeyin ham maddesi bu kıtadan gelmesine rağmen, bugün fakir olan Afrika. Bizim kaynaklarımızın fiyatını onlar belirliyor." yorumu yaptı.

Fransa, İngiltere, Almanya gibi sömürgecilerin Afrika'nın itibarını iade etmesi gerektiğinin altını çizen Essama, Afrika'nın bugün adil bir ortaklığa ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Avrupa medyasında Afrika'yla ilgili pozitif gelişmelere yer verilmiyor

Okullara, binalara, sokaklara verilen sömürgeci isimlerini belediye meclisleriyle birlikte değiştirmekte kararlı olduklarını aktaran Essama, Afrika'nın, ücret beklemeden çalışan insanlara ihtiyacı olduğunu, bunun için genç nesillere örnek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Essama, geçmişini tanıyacak, geleceğini inşa edecek bir neslin ancak bağımsız bir eğitimle yetişeceğini vurgulayarak, Afrika ülkelerinin eğitimi her şeyin merkezine koymaları gerektiği söyledi.

Andre Blaise Essama, Avrupa medyasında Afrika'nın kalkınması, ilerlemesiyle ilgili pozitif gelişmelere yer verilmediğine dikkati çekti.

Bununla birlikte diğer uluslararası medya kuruluşlarının ilgisini gözlemlediklerini aktaran aktivist, Türkiye'nin dünya siyasetinin temelini değiştirme gayretlerini takdir ettiklerini belirtti.

Essama, "Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Afrika ülkelerine veto hakkı verilmesi, eşit temsil edilmeleri için gösterdiği çabadan umutluyuz." ifadesini kullandı.