Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Beyaz Saray koltuğunda oturmak istediğini söyleyen West sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tanrı'ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek büyük Amerika vaadini gerçekleştirmeliyiz" dedi. West’in ilk destekçisi ise Tesla CEO'su Elon Musk oldu. Musk yaptığı açıklamada, başkan adayı olan West’i desteklediğini söyledi. West, daha önce hem 2015 hem de 2018'de ABD başkanlığına aday olmak istediğini açıklamıştı.

Beyaz Saray koltuğunda oturmak istediğini açıklayan West'in ilk destekçisi Tesla CEO'su Elon Musk oldu.