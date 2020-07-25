Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 321 yeni koronavirüs vak'ası tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 29 bin 633’e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 408’e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 22 bin 82 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 676 bin 252 koronavirüs testi yapıldı, 535 kişi de iyileşerek taburcu edildi.