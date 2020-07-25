Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düştü. Yetkililer, apartmanda iki ailenin yaşadığını ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Polis ekipleri kazanın ardından bölgeye giriş ve çıkışları durdururken, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.
Almanya’da apartmanın üzerine küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı
25.07.2020 - 18:23 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’nın Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : almanya,wesel,uçak,
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