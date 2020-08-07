Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz’in en güzel ülkesi, kültürlerin buluşma noktası, bir zamanlar Orta Doğu’nun Paris’i ya da başkenti unvanları ile anılan Beyrut, enkaz şehre dönüştü. Yıllarca terör olaylarına sahne olan birçok ismin, hatta ülkenin başbakanının bile suikastına şahitlik eden şehrin bu defa kendisi suikasta uğradı.

4 Ağustos tarihinde liman bölgesinde yaşanan patlama Beyrut'u onlarca yıl geri götürdü. Patlama sonrasında oluşan hasarın tespiti için eski ve yeni uydu görüntülerini inceleyen Lübnanlı yetkililer oluşan hasarın 10-15 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ettiklerini duyurdu. Görüntülerde şehrin en turistik ve işlek bölgelerinin enkazla kaplandığı, hasar gören binaların sayısının tahminlerin çok üzerinde olduğu belirtilirken kırılan camların kilometrelerce uzağa yayıldığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları limanda yoğunlaşırken, el-Cuzima bölgesinde bir çocuk, patlamadan 27 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

EKMEK FİYATI ARTTI

Beyrut Valisi Mervan Abboud, patlama sonrası ilk tahminlere göre 15 milyar dolara kadar zararın olduğunu söyledi. Beş binden fazla insanın yaralandığını ve ölü sayısının 135 olduğunu kaydeden Vali, enkazda ceset arayışının sürdüğünü söyledi. Devlet Televizyonu patlama sonrası 1.600 kişinin kayıp vaziyette olduğunu bildirdi. Drone görüntüleri, patlamanın yaşandığı silolarda ciddi hasara yol açtığını ortaya çıkardı. Tahminlere göre ülkenin tahılının yaklaşık %85'i burada depolanıyordu. Ülkenin önümüzdeki süreçte ciddi buğday sıkıntısı yaşayacağı, ekmek fiyatlarında şimdiden yüzde 50 artış olduğu görüldü.

ÇOĞU SİGORTASIZ

Lübnan’da son senelerde yaşanan hükûmet krizi ve ekonomik kaos sebebiyle zaten zor durumda olan halkın, patlama sonrası yeniden eski günlerine dönmesinin 40 seneyi bulacağı tahmin ediliyor. Ekonomik imkânsızlıklar sebebiyle birçok iş yeri, araba ve evin kasko ve sigorta yaptırılmadığını belirten yetkililer bu durumda insanların evlerinin kırılan camlarını bile tamir etmelerinin mümkün olmayacağını, devletin de dış yardım almadan halka maddi destek veremeyeceğini belirtiyor.

DÜNYA BANKASI HAZIR

Dünya Bankası, patlamanın Lübnan ekonomisine verdiği zararı ve ihtiyaçları değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı. Banka yeniden yapılanma ve toparlanma için kamu ve özel finansmanın harekete geçirilmesine yardımcı olacağını söyledi. Dünya Bankası “Mevcut kaynakları yeniden programlamaya ve bu felaketten etkilenen insanların yeniden hayatlarını ve geçim kaynaklarını desteklemek için ek finansman sunmaya hazırız” açıklamasında bulundu.

YARALARI SARIYORUZ

Lübnan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin arama kurtarma ekipleri, insani yardım, tıbbi malzeme ve bir sahra hastanesi gönderdiğini, Türk STK’larının da bölgede arama kurtarma çalışmaları dahil ilk andan itibaren aktif olarak destek verdiklerini duyurdu. Bu arada Türkiye'den Lübnan’a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağı Beyrut'a indi. Uçağı inişinde karşılayan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakı “Arama kurtarma çalışmalarında yardım emek için yola çıkan sağlık ekip ulaştı. Türkiye, Lübnan’ı bu zor günlerinde yalnız bırakmayacak” dedi. Arama kurtarma ve sağlık ekibinin başında Beyrut’a gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu “Felaket bitene kadar buradayız” dedi. Güllüoğlu ekip olarak Beyrut'ta 40 kişi olduklarını, üzerlerine düşen desteği vereceklerini vurguladı. AFAD, patlamanın gerçekleştiği Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarına başladı