Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faysal bin Ferhan, bütün ülkelere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası hukuka ilişkin kararlarına uyma çağrısında bulundu. Ferhan, anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesi gerektiğini de söyledi. Rum Bakan Christodoulides ise yaptığı açıklamada "Ziyaret, salgından çatışmaya ve saldırganlığa kadar bütün dünyanın benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu kritik bir dönemde gerçekleşti" diye konuştu. Christodoulides, yapılan istişarelerde, iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik konuları tartışma ve çeşitli alanlarda daha somut bir şekilde geliştirmenin yollarına odaklandıklarını kaydederek, Faysal bin Ferhan'ı, Rum yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölgesindeki gelişmeler ve Türkiye'nin bu bölgedeki faaliyetleri konusunda da bilgilendirdiğini belirtti.