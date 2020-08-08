Faysal bin Ferhan, bütün ülkelere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası hukuka ilişkin kararlarına uyma çağrısında bulundu. Ferhan, anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesi gerektiğini de söyledi. Rum Bakan Christodoulides ise yaptığı açıklamada "Ziyaret, salgından çatışmaya ve saldırganlığa kadar bütün dünyanın benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu kritik bir dönemde gerçekleşti" diye konuştu. Christodoulides, yapılan istişarelerde, iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik konuları tartışma ve çeşitli alanlarda daha somut bir şekilde geliştirmenin yollarına odaklandıklarını kaydederek, Faysal bin Ferhan'ı, Rum yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölgesindeki gelişmeler ve Türkiye'nin bu bölgedeki faaliyetleri konusunda da bilgilendirdiğini belirtti.
Suud bakandan, Rum kesimine destek ziyareti
08.08.2020 - 06:24 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 06:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyaret gerçekleştirdi. GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüşen Ferhan, ülkesinin Kıbrıs Rum kesiminin egemenliğine desteğini ifade ederek "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden çok endişe duyuyoruz" dedi.
Etiketler : güney kıbrıs,kıbrıs,
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