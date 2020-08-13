ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirliklerinin ilişkilerini “tamamen normalleştirmeleri” için bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.
Trump'tan İsrail-BAE açıklaması: Anlaşma imzaladık
13.08.2020 - 18:14 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirliklerinin ilişkilerini “tamamen normalleştirmeleri” için bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.
Etiketler : Trump,
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