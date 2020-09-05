Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şilili yardım ekibine ait kurtarma köpeği "Flash", yıkılan bir binanın enkazında hayat izlerine rastlayarak ekibini uyardı. Ekipler ses tespit araçlarıyla yaptıkları taramada enkaz altında dakikada 18-19 kalp atışı tespit etti. Hava sıcaklığının Lübnan'da haftalardır oldukça yüksek seyretmesi sebebiyle, enkaz altında bir ay sonra hayat belirtisi bulmaya yönelik beklenti düşüktü. Ekipmanlarının kalp atışı ve soluk alışverişi tespit ettiğini duyuran Şilili gönüllü Francesco Lermondo, enkaz altından bir kişinin bir ay sonra sağ çıkarılmasının çok nadir görülse de mümkün olabileceğini kaydetti. Kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Enkaz altındaki hayat belirtisini dinlemek adına, etrafta bekleyenlerden telefonlarını kapatmaları ve sessiz olmaları istendi. Gece durdurulan çalışmalar, sabahın erken saatlerinde tekrar başlatıldı. Beyrut Valisi Mervan Abboud, olay yerinde yaptığı açıklamada, enkazların altında tarama yapabilecek araçlara sahip olmadıkları için yurt dışından gelen ekiplerin desteğini aldıklarını söyledi. Beyrut Limanı’nda gerçekleşen patlamada 191 kişi kaybetmiş, yaklaşık 6 bin kişi yaralanmış ve yüzlerce bina tahrip olmuştu.