Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında kapatılan okullar, alınan tedbirlerle bugün yeniden açıldı. Kosova Eğitim Bakanlığı’nın talimatı uyarınca eğitim iki aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşamada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri bugün itibariyle eğitime başladı. 21 Eylül’de başlayacak olan ikinci aşamada ise 7, 8 ve 9. sınıflar ile liselerin 11. ve 12. sınıfları yeniden ders başı yapacak.

Okullarda virüsün öğrenci ve öğretmenler arasında yayılmasını önlemek amacıyla maske takma zorunluluğu getirilirken, sınıflardaki öğrenci sayıları da azaltılarak sosyal mesafeye uygun biçimde oturma düzeni oluşturuldu. Kosova Eğitim Bakanlığı, okullara yarım milyon maske dağıttı.