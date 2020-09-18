Irak’ta Ocak ayından bu yana ABD askeri üsleri ve misyonlarını hedef alan saldırılar kapsamında Necef kentinde bulunan ve İngilizce eğitim veren Amerikan Enstitüsü bombalı saldırıya maruz kaldı. Kent merkezindeki el-Gadri bölgesinde yer alan Amerikan Enstitüsü’nün içerisine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bina hasar görürken can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.