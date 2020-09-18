Irak’ta Ocak ayından bu yana ABD askeri üsleri ve misyonlarını hedef alan saldırılar kapsamında Necef kentinde bulunan ve İngilizce eğitim veren Amerikan Enstitüsü bombalı saldırıya maruz kaldı. Kent merkezindeki el-Gadri bölgesinde yer alan Amerikan Enstitüsü’nün içerisine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bina hasar görürken can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Irak’ta Amerikan Enstitüsü’nde patlama
18.09.2020 - 09:18 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın güneyindeki Necef kentinde Amerikan Enstitüsü'nde patlama meydana geldiği belirtildi.
Etiketler : ırak,amerikan enstitüsü,patlama,
732713 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/732713.aspx
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