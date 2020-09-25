İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, "Birleşik Arap Emîrlikleri'nin Forum'a katılması için teklif sunduk. Üye ülkeler bunu inceleyeceklerini söyledi" ifadesini kullandı. Mısır'ın ev sahipliğinde, 16 Ocak 2019'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün Enerji Bakanlarının katılımıyla "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.
İsrail'den BAE'ye 'gaz' daveti
25.09.2020 - 05:37 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 05:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Birleşik Arap Emîrlikleri’nin (BAE) de katılması teklifinde bulundu.
Etiketler : israil,birleşik arap emirlikleri,
734278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/734278.aspx
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