Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, "Birleşik Arap Emîrlikleri'nin Forum'a katılması için teklif sunduk. Üye ülkeler bunu inceleyeceklerini söyledi" ifadesini kullandı. Mısır'ın ev sahipliğinde, 16 Ocak 2019'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün Enerji Bakanlarının katılımıyla "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.