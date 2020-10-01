Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netanyahu'nun iddiasına cevap Hizbullah Genel Sekreteri Hassan Nasrallah'tan geldi. Netanyahu'nun Lübnan halkını Hizbullah'a karşı kışkırtmaya çalıştığını söyleyen Nasrallah "Beyrut ile banliyöler arasında bir yerden bahsediyor, füze depolayıp ürettiğimizi iddia ediyor. Medyanın, söz konusu tesise girip şahitlik etmesine izin vereceğiz. Böylece bütün dünya yalanını ortaya çıkaracaktır" dedi. Netanyahu BM'deki konuşmasında Lübnan'ın başşehri Beyrut'ta Hizbullah'a ait gizli silah deposunun bulunduğunu iddia eden ve depoların yer aldığı bir haritayı gösterirken “Beyrut Limanı'nda geçtiğimiz ay korkunç bir patlama oldu. Bir sonraki patlama Beyrut'un Janah Mahallesi'nde olabilir. Burada Hizbullah'ın gizli bir silah deposu var, etrafı sivillere ait evlerle çevrili. Janah sakinlerine sesleniyorum. Şimdi harekete geçmeli ve bunu protesto etmelisiniz. Çünkü burada patlama olursa başka bir trajedi yaşanabilir” ifadelerini kullanmıştı.