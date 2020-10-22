Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın fiili hükümdarı Veliaht Prens Muhammed Bin Salman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ın adını terörizme sponsorluk yapan devletler listesinden çıkarmadan önce Amerikalı terör mağdurlarına tazminat ödemesi şartı koymasının ardından müdahale etti.

Ödenen tazminat, 1998 yılında Doğu Afrika'daki ABD Büyükelçiliği bombalaması ve 2000 yılında Yemen açıklarında güdümlü bir füze avcısı olan USS Cole'a yapılan saldırıda hayatını kaybeden 224 kişinin ailelerine ve kurbanlarına gidecek.

Sudan'daki gösterilerde İsrail bayrağı ateşe verildi Sudan'da dün geçici hükümeti karşıtı düzenlenen gösterilerde İsrail bayrağı ateşe verildi.

İsrail-ABD heyeti Sudan'ı ziyaret etmiş

Bu arada tazminat görüşmelerinin başlamasıyla birlikte Tel Aviv’den Hartum’a giden uçakla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kıdemli yardımcılarını ve Trump danışmanlarını içeren heyet, kiralık bir Malta özel jetiyle doğrudan Tel Aviv'den Hartum'a uçtu ve aynı gün İsrail'e döndü.

Heyetin Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdülfettah el-Burhan ile görüştüğü öğrenildi. Konuyla ilgili bilgi verilen kaynaklara göre, uçaktaki yetkililer arasında Netanyahu'nun ofisinin genel müdürü Ronen Peretz ve Arap dünyası elçisi vardı. Amerikalı yetkililer arasında, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Körfez ve Kuzey Afrika'nın kıdemli yöneticisi General Miguel Correa ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın kıdemli danışmanlarından Aryeh Lightstone bulunuyordu.