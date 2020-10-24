Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'daki işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Gubadlı ilinin dört, Cebrayıl ilinin beş, Zengilan ilinin iki, Hocavend ilinin iki köyünün işgalden kurtarıldığını bildirdi.Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettikleri belirtildi. Açıklamada, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askerî kaynak ve altyapısına büyük hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi. Bütün cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ve işgal altındaki yerlerin Ermeni güçlerden temizlendiği bildirildi.

BİR GÜNDE BEŞ İHA

Azerbaycan, bir günde Ermenistan'a ait beş insansız hava aracını (İHA) etkisiz hâle getirdi. 03.00-09.00 sularında iki İHA, 12.00 sularında da bir İHA vurularak düşürüldü. İki İHA ise teknik araçlarla yere indirildi.