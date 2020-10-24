Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün sabah saatlerinde Ceybarıl yönünde uçuş yapmaya çalışırken özel yöntemlerle indirilen Ermenistan Ordusuna ait “BZEZ” tipi İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.
Azerbaycan, etkisiz hale getirilen Ermenistan ordusuna ait İHA'nın fotoğrafını paylaştı
24.10.2020 - 09:51 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirilen Ermenistan ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) fotoğrafları paylaşıldı.
Etiketler : Azerbaycan,
741338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/741338.aspx
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