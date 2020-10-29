Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan vatandaşları, sosyal medyada kampanya başlatıp, ''Ruhunu satan ünlüler'', ''Ermeni terörünü destekleme'' paylaşımları yaptı. O ünlüler arasında Hollywood'dan Mel Gibson ve George Clooney, moda dünyasından Lori Harvey, Nav lakaplı Kanadalı rapçi Navraj Singh Goraya yer aldı. Ermeni asıllı Kim Kardashian gibi ünlülerin mücevhercisi olarak bilinen Ben Baller da desteği sebebiyle tepki çekti. Ünlüleri gerçekleri araştırmamak, haklı ile haksızı birbirine karıştırmakla suçlayan takipçileri, Ermenistan'ın sivil bölgeleri bombaladığını masum insanları katlederek savaş suçu işlediğini belirtti. Ünlüleri özür dilemeye çağırdı. ABD'li rapçi Cardi B, Ermenistan'a maddi desteğe çağıran bir broşürü paylaşmış, takipçilerinden gelen tepkiler üzerine, özür mesajı yayınlamıştı. Grammy ödüllü sanatçı, ''Çok özür dilerim, Ermenistan'ın Azerbaycan ile savaştığını dahi bilmiyordum" demişti.