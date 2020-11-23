Macron, Paris’teki Ermeni derneği “Fransa’daki Ermeniler Fonu’na gerçekleştirdiği ziyarette, Dağlık Karabağ’dan ve başka 7 bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve “dayanılmaz şartlarda yaşayan en az bir milyon Ermeni’ye” insani yardımın yapılması gerektiğini söyledi. İlk yardım uçağının gittiğini ifade eden Macron, Fransız hükûmetinin ve Ermeni derneğinin yardımlarını taşıyan ikinci uçağın cuma günü gideceğini belirtti. Macron, uçakta Ermeni asıllı Fransız futbolcu Youri Djorkaeff’in de bulunacağını aktardı.
Macron'dan Ermenilere ‘yardım’ ziyareti!
23.11.2020 - 06:04 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 06:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te, Ermenistan için yardım toplayan Ermeni derneğine destek ziyaretinde bulundu.
Etiketler : macron,macron ermenistan,
748335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/748335.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER