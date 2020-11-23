Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron, Paris’teki Ermeni derneği “Fransa’daki Ermeniler Fonu’na gerçekleştirdiği ziyarette, Dağlık Karabağ’dan ve başka 7 bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve “dayanılmaz şartlarda yaşayan en az bir milyon Ermeni’ye” insani yardımın yapılması gerektiğini söyledi. İlk yardım uçağının gittiğini ifade eden Macron, Fransız hükûmetinin ve Ermeni derneğinin yardımlarını taşıyan ikinci uçağın cuma günü gideceğini belirtti. Macron, uçakta Ermeni asıllı Fransız futbolcu Youri Djorkaeff’in de bulunacağını aktardı.