Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Alman medyasının ardından İspanyol gazetesi El Pais, Türk SİHA'larının gök yüzünün yeni sahipleri olduğu yorumunu yaptı.

Haberde Türk SİHA’larının, savaşlarda kullanılan diğer hava araçlarına göre maliyet ve etki açısından çok daha iyi olduğu belirtilerek “Yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için aynı zamanda güçlü bir propaganda silahına dönüşüyorlar. Düşmanın moralini bozmada çok etkililer” denildi.

"Gökyüzünün yeni sahipleri” denilen Türk üretimi İHA/SİHA’lar için “Savaş alanındaki etkinliklerinin yanı sıra, yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için güçlü bir propaganda silahı olarak ortaya çıktılar. Ermeniler zayiatlarla ilgili grafikler yayınladılar, ancak görüntü göstermediler. Bunun yerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının Ermeni hedeflerini yok ettiği videoları, yadsınamaz bir üstünlük izlenimi veren son derece fotojenik görüntüler yayınladı. Düşmanın moralini bozmada çok etkililer” ifadeleri kullanıldı.