Zahawi, Covid aşısı yaptırmayanların restoranlar, sinemalar ve spor tesislerine alınmayabileceğini söyledi. Aşı olmanın gönüllü olacağını belirten Zahawi, “İnsanlar aşı yaptırıp yaptırmayacaklarına kendileri karar verecek. Ama onlara bunun kendi menfaatlerine olduğuna dair kuvvetli bir mesaj verilecek” dedi. Hava yolu şirketleri de “bağışıklık pasaportu” üzerinde çalışıyor. Hükümet danışmanı Profesör Robert Dingwall ise, “Aşı pasaportu fikri biyoetikçiler tarafından uygun bulunmuyor. Tıbbi mahremiyet ve bu tür önlemlerin kötüye kullanılabileceğine dair endişeler var. Bakanın, daha aşı hazır değilken iş yerlerinin aşı belgesi isteyip istemeyeceğini tartışmaya açmasına gerek yoktur. Bu, aşı karşıtlarına fırsat verir” diye konuştu.
İngiliz bakan Zahawi: Aşı olmayanlar restoran ve sinemalara alınmayacak
01.12.2020 - 12:54 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnsanlara, mecbur bırakılarak aşı yapılacağı ve bu aşılarla insanların takip edileceğine dair komplo teorileri var. İngiltere’de aşıdan sorumlu bakan Nadhim Zahawi, bu teorileri doğru çıkaracak bir açıklamada bulundu.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiliz bakan Zahawi,
750241 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750241.aspx
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