Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zahawi, Covid aşısı yaptırmayanların restoranlar, sinemalar ve spor tesislerine alınmayabileceğini söyledi. Aşı olmanın gönüllü olacağını belirten Zahawi, “İnsanlar aşı yaptırıp yaptırmayacaklarına kendileri karar verecek. Ama onlara bunun kendi menfaatlerine olduğuna dair kuvvetli bir mesaj verilecek” dedi. Hava yolu şirketleri de “bağışıklık pasaportu” üzerinde çalışıyor. Hükümet danışmanı Profesör Robert Dingwall ise, “Aşı pasaportu fikri biyoetikçiler tarafından uygun bulunmuyor. Tıbbi mahremiyet ve bu tür önlemlerin kötüye kullanılabileceğine dair endişeler var. Bakanın, daha aşı hazır değilken iş yerlerinin aşı belgesi isteyip istemeyeceğini tartışmaya açmasına gerek yoktur. Bu, aşı karşıtlarına fırsat verir” diye konuştu.