Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerçek ismi Tracy Lauren Marrow olan Amerikalı rap şarkıcısı ve oyuncu Ice-T, koronavirüse yakalanan kayınpederinin fotoğrafını paylaşarak hayranlarını bu hastalığı ciddiye almaya çağırdı. Ice T, Twitter’da kayınpederi Steve Austin’in solunum cihazına bağlı fotoğrafı eşliğinde, “Maske takmazdı. Ciğerinin iki tarafında da zatürre var. 40 gün yoğun bakımda kaldı. Şimdi ona sürekli oksijen veriliyor. Artık maskenin faydasına inanıyor. Covid oyun değil” ifadesini kullandı.