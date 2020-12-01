Gerçek ismi Tracy Lauren Marrow olan Amerikalı rap şarkıcısı ve oyuncu Ice-T, koronavirüse yakalanan kayınpederinin fotoğrafını paylaşarak hayranlarını bu hastalığı ciddiye almaya çağırdı. Ice T, Twitter’da kayınpederi Steve Austin’in solunum cihazına bağlı fotoğrafı eşliğinde, “Maske takmazdı. Ciğerinin iki tarafında da zatürre var. 40 gün yoğun bakımda kaldı. Şimdi ona sürekli oksijen veriliyor. Artık maskenin faydasına inanıyor. Covid oyun değil” ifadesini kullandı.
Rap şarkıcısı Ice-T’den kayınpederli Covid-19 mesajı: Maske takmıyordu, artık faydasına inanıyor
01.12.2020 - 14:54 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gerçek ismi Tracy Lauren Marrow olan Amerikalı rap şarkıcısı ve oyuncu Ice-T, koronavirüse yakalanan kayınpederinin fotoğrafını paylaşarak hayranlarını bu hastalığı ciddiye almaya çağırdı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Tracy Lauren Marrow,Ice-T,Covid-19 mesajı,
750272 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750272.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER