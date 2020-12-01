Gördüğü manzara kadını şoke etti: Bir piton yılanı, köpeğini sarmış boğmaya çalışıyordu. Eline geçirdiği sopayla vuran kadın, yılan köpeği bırakmayınca bu kez elleriyle müdahale etti ve köpeğini kurtarmayı başardı. Jasper adlı köpek, sahibi sayesinde saldırıyı sadece kulağında bir ısırıkla atlattı. Kadının cesareti takdir topladı.
Kadın, pitonla boğuşarak köpeğini kurtardı
01.12.2020 - 16:34 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya’nın Sunshine Coast bölgesinde Michella van Schouwen adındaki kadın, ev işleriyle uğraşırken köpeğinin acı dolu çığlıklarını duydu ve hemen bahçeye koştu
Etiketler : Avustralya’,
750298 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750298.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER