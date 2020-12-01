Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gördüğü manzara kadını şoke etti: Bir piton yılanı, köpeğini sarmış boğmaya çalışıyordu. Eline geçirdiği sopayla vuran kadın, yılan köpeği bırakmayınca bu kez elleriyle müdahale etti ve köpeğini kurtarmayı başardı. Jasper adlı köpek, sahibi sayesinde saldırıyı sadece kulağında bir ısırıkla atlattı. Kadının cesareti takdir topladı.