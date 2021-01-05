Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 41. zirvesi, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde düzenlendi. Zirvede katılımcı ülkeler, Katar ile krizi sonlandıran Al-Ula bildirisini imzaladı.

Zirvenin açılışını yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kuveyt ve ABD’nin Körfez’de uzlaşma sağlama çabalarını takdir ettiklerini belirterek, "Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki entegrasyon güçlendirilmelidir. Körfez liderleri, dayanışma ve istikrarı teyit eden bir açıklama üzerinde anlaştılar" dedi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah yaptığı konuşmada, liderlerin zirve sırasında bildiri imzalamayı kabul ettiğini ifade ederek, "Zirve, ortak Körfez eylemimizi desteklemek ve bölge halklarının isteklerini gerçekleştirmek için yapılıyor" dedi. Sabah, Körfez liderlerini ortak bir bildiri imzaladıkları için tebrik ederek bunu “tarihi bir başarı” olarak nitelendirdi. Kuveyt Emiri Sabah ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve başdanışmanı Jared Kushner’in Körfez anlaşmasını desteklemek için samimi çabalarını takdir etti.

Zirveye Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Trump'ın danışmanı Kushner da katıldı.

- Zirve'de dikkati çeken detaylar

Ula Vadisi'nin doğal güzelliklerini yansıtmak için büyük aynalarla tasarlanan dış cephesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan bilim kurgu filmlerindeki yapılara benzer Maraya Salonu önünde liderler, zirve öncesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid 19'a rağmen sarılarak samimi bir fotoğraf verdi. Suudi basınında çıkan haberlere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Katar Emiri'ne karşılama sırasında "Selam, selam. Suudi Arabistan Krallığı'nı nurlandırdın." dedi.

Zirveye, Bahreyn heyeti adına Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Umman adına Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said, Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid katılıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, zirveye başkanlık ediyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu Özel Danışmanı Jared Kushner'ın yanı sıra Katar'a yönelik ambargoya katılan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü de zirveye katılan isimler arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in sürpriz niteliğinde bir adımla, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurması, kara ve hava tüm sahalarını Doha'ya kapatmalarıyla başlayan "Körfez krizi"nin, 3,5 yılın ardından bugünkü KİK zirvesiyle resmi olarak sona ereceği ifade ediliyor.