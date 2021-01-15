Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ABD Başkanı Donald Trump’ın isteği üzerine Irak ile Afganistan’da bulunan asker sayısının azaltılacağını duyurdu. Irak ve Afganistan’da şu anda toplam 3.500 asker bulunduğunu belirten Miller "Irak’taki asker sayısı 2.500’e indireceğiz. ABD, yaklaşık 20 yıldır devam eden savaşları sona erdirmeye çok yaklaştı. Söz konusu çekilmenin Irak ordusunun artan kabiliyetinin bir göstergesi" dedi.

IRAK MECLİSİ TALEP ETMİŞTİ

Irak Meclisi, geçtiğimiz yıl başkent Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ABD tarafından düzenlenen operasyon sonucu öldürülmesinin ardından yabancı askerlerin ülkeden çıkarılmasını talep etmişti.