Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç'te huzurevinde yaşayan 33 kişinin koronavirüs aşısının ilk dozunu vurulduktan kısa süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine aşıların güvenli olup olmadığı tartışmaları ortaya çıkmıştı. Açıklama yapan Norveçli yetkililer can kayıplarının aşıyla bağlantılı olmadığını belirtti.

‘KORONAVİRÜS AŞIDAN DAHA BÜYÜK RİSK’

Bloomberg'in haberine göre, Norveç İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Dr. Steinar Madsen, bu hastalarda en olağan yan etkilerin bile ciddi komplikasyonlara neden olduğunu belirterek koronavirüse yakalanmalarının aşı olmalarından çok daha büyük bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

Bu kişilerin halihazırda ciddi hastalıklarının olduğunu belirten Madsen, bildirilen ölümlerin binde 1 oranında olduğunu söyledi.

‘MODERNA’DAN DA AYNI SONUÇLARI BEKLİYORUZ’

Madsen ayrıca, cuma günü ülkede kullanılmaya başlayan Moderna da dahil olmak üzere, başka aşılardan da farklı sonuçlar beklenemeyeceğini belirtti.

Norveç, daha önce meydana gelen ölümlerle ilgili inceleme başlattığını bildirmişti. Elde edilen ilk bulguların bu hafta içerisinde Avrupa İlaç Kurumu ile paylaşılması öngörülüyor.

Norveç İlaç Ajansı, 'aşılama süresince en yaşlı ve hasta kişilerde ölüm görülebileceğinin toplu aşılama başlamadan önce bildirildiğini' açıkladı.