Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus kırsalında araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Bombalı terör saldırısında araç içindeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Cerabus'ta bulunan hastanelere nakledildi.
Saldırıda, araç kullanılamaz hale geldi.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.