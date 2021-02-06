2009’dan beri Stephen Gibbs (45) ile birlikte olan Brown, 1.250.000 Avustralya dolarına satın aldıkları evde yüzünden, karnından ve kollarından bıçaklanmış vaziyette bulundu. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken Gibbs, cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. South Wales polis sözcüsü, “Stephen Gibbs, cinayete teşebbüsten yargılanacak. 1 Mart’taki mahkemeye kadar tutuklu kalacak” dedi.
Para saadet getirmedi! Piyangodan servet kazanan karısını bıçakladı
06.02.2021 - 14:40 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya’nın South Wales bölgesinde Emma Brown (49), üç sene önce piyangodan 10 milyon Avustralya dolarına yakın para kazandı.
Etiketler : Avustralya,
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