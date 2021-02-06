Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2009’dan beri Stephen Gibbs (45) ile birlikte olan Brown, 1.250.000 Avustralya dolarına satın aldıkları evde yüzünden, karnından ve kollarından bıçaklanmış vaziyette bulundu. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken Gibbs, cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. South Wales polis sözcüsü, “Stephen Gibbs, cinayete teşebbüsten yargılanacak. 1 Mart’taki mahkemeye kadar tutuklu kalacak” dedi.