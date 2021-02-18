Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Charles Michel ile Ruhani arasındaki telefon görüşmesi hakkında AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, iki lider nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) hakkında görüş alışverişi yaptı.

AB'nin anlaşmanın tam olarak uygulanmasına önem verdiğini vurgulayan Michel, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerinden vazgeçmesinin endişe verici olduğunu belirtti.

Michel, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğinin önemine işaret ederek, "olumlu adımlarla desteklenen diplomasi alanını korumanın şu aşamada hayati önem taşıdığını" vurguladı.

AB tarafı olarak anlaşmanın tam uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini aktaran Michel, küresel barış ve ekonomik kalkınmanın çok taraflı eylemlerle mümkün olabileceğini söyledi.

İran nükleer anlaşması

Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak 2020'de de anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.