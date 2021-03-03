Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka, Suriye’nin başkenti Şam ve civarının artık güvenli olduğunu belirterek 94 Suriyeli mültecinin oturma izinlerini iptal etti. Alınan karara göre, mülteciler sınır dışı etme kamplarına gönderilecek ama ülkeden ayrılmaya zorlanmayacak. İnsan hakları kuruluşları ise mültecilere kendi rızalarıyla Suriye’ye dönmekten başka seçenek bırakılmadığını belirterek uygulamaya tepki gösterdi. Danimarka’nın göç işlerinden sorumlu bakanı Mattias Tesfaye ise, “Biz baştan beri Suriyelilere oturma izinlerinin geçici olduğunu, artık ihtiyaç duyulmazsa uzatılmayacağını belirtmiştik” diye kendilerini savundu. Danimarka, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini isteyen ilk Avrupa ülkesi oldu.