Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 306 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 882 bin 408’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 173 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısının da 88 bin 470’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 7’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 310 kişi hastanelerde tedavi görüyor.