Kyodo ajansının haberine göre, Pfizer üretimi Kovid-19 aşısının 497 bin dozluk dördüncü kısmını taşıyan kargo uçağı başkent Tokyo'daki Narita Havalimanı'na indi.
Savunma Bakanlığına göre, Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bünyesinde diş hekimi, eczacı, teknisyen dahil 14 bin kişiyi kapsayan tıbbi kadronun aşılanmasına başlandı.
Japonya 1,33 milyon kişinin aşılanmasını kapsayacak hacimde aşıyı bu ay içerisinde teslim almayı hedefliyor.
Hükümet mayıs ayı ortasına dek 4,8 milyon sağlık çalışanını, 12 Nisan'dan itibaren 65 yaş üstü kişileri aşılamayı hedefliyor.
Kovid-19 Aşılanmasından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, haziran sonuna dek ülke geneli 40 milyon kişiyi aşılamayı planladıklarını söylemişti.
Hükümet toplam 314 milyon aşının BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.