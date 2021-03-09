Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika basınında çıkan habere göre, Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi Sekreterliğince yayımlanan bir raporda, 1 Ocak 2016 ila 31 Ocak 2021 tarihleri arasında Meksika'da 319 bin 400 kadının uğradığı şiddet sonucu yaralandığı belirtildi.

Söz konusu zaman diliminde 17 bin 715 kadının da öldürüldüğü ifade edilen raporda, açılan davalara rağmen ülkede şiddetin her yıl arttığına işaret edildi.

Raporda, özellikle ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından bu yana kadınlar için hayatın daha da zorlaştığı aktarıldı.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.