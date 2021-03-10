Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teksas Valisi Greg Abbott'ın geçen haftaki "ekonomik yıkıma" karşı bütün Covid-19 önlemlerinin kaldırılacağı ve eyaletin "yüzde yüz açılacağı" açıklamasının ardından bugün tüm kısıtlamalar sona erdi. ABD genelinde Kaliforniya'nın ardından en fazla vakanın görüldüğü ikinci eyalet olan Texas'ta önlemlerin kaldırılması, sağlık uzmanları arasında endişeye neden oldu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyalette aşılama oranının ülke genelindeki diğer eyaletlere göre düşük olması da dikkati çekiyor.

Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre ABD'de şimdiye kadar 29 milyondan fazla kişide Covid-19 tespit edilirken 527 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.