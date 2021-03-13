Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinli Alyan çifti ve 8 çocuğu, El Halil kenti yakınlarındaki Mesafer Yatta bölgesi kırsalında bulunan tarlalarına çalışmak için gitti.

Alyan ailesi, yasa dışı Mitzpe Yair Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bulunan tarlalarında çalışırken yüzleri maskeli bir grup Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğradı.

Taş ve sopalarla Filistinli aileye saldıran Yahudi yerleşimciler, baba Said Alyan ile kimliği belirtilmeyen anneyi yaraladı.

Saldırıda yaralanan Filistinli baba tedavi amacıyla El Halil kentindeki bir hastaneye kaldırıldı, hafif yaralanan anne bölgede tedavi edildi.

Filistinli anne tarafından cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin Filistinli aileyi taşladıkları görülüyor.

Yüzü maskeli ve elinde sopa olan bir Yahudi yerleşimcinin Filistinli anneye saldırdığı an da kameraya yansıyor.

Büyük tepkiye neden olan görüntüde, çocukların ağlamaları ve çığlıklarının yanı sıra Filistinli annenin "çocukları öldürdüler" feryadı duyuluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'daki Filistinli çiftçilere saldırıyor, zeytin ağaçlarını kesiyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.