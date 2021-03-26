Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4x4 aracıyla kaza yaptıktan sonra polisi peşinde koşturan Rogers, ancak biber gazı kullanılarak gözaltına alınabildi. Yüksek miktarda kokain kullandığı tespit edilen kadına 22 ay araba kullanmama yasağı getirildi. Küçük yaşta elde ettiği serveti çarçur eden kadının şimdi devlet yardımlarıyla hayatını sürdürdüğü belirlendi. Hızlı bir hayat yaşamasının yanı sıra kendisini arkadaş olarak tanıtan çok sayıda kişi tarafından dolandırılmasının da servetini kaybetmesinde etkili olduğu kaydedildi. Rogers, 2013’te Closer dergisine verdiği mülakatta, “Bölgemde ünlü biri haline gelmiştim. Herkes en iyi arkadaşımmış gibi yanıma yaklaşır bana bir şeyler ısmarlatırdı. Kime güveneceğimi bilmiyordum. Bu kadar genç biri için çok fazla paraydı. Hayatım değişmeyecek deseniz de değişiyor” demişti.