Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SSB, yaptırımların uygulanmasıyla ABD’den ihracat lisansı alamayacak, ABD’nin ve bağlantılı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanamayacak. Yaptırım listesindeki kişilerin varsa ABD’deki mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere vize kısıtlamaları getirilecek. ABD yönetimi aralık ayında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması sebebiyle Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı ile dört kurum yetkilisine yaptırım uygulama kararı almıştı.