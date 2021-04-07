SSB, yaptırımların uygulanmasıyla ABD’den ihracat lisansı alamayacak, ABD’nin ve bağlantılı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanamayacak. Yaptırım listesindeki kişilerin varsa ABD’deki mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere vize kısıtlamaları getirilecek. ABD yönetimi aralık ayında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması sebebiyle Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı ile dört kurum yetkilisine yaptırım uygulama kararı almıştı.
S-400 sebebiyle CAATSA yaptırımları yürürlükte
07.04.2021 - 03:33 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 03:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine “Rusya ile kurulan ilişkiler” sebebiyle uygulanacak yaptırımların bugün yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Etiketler : CAATSA,ABD Dışişleri Bakanlığı,
780548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/780548.aspx
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