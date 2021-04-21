Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbass krizi dünyanın gündemindeki yerini koruyor. ABD ve NATO'dan gelen ‘Tansiyonu düşür, sınırdaki askerî yığınağını azalt’ çağrılarına kulağını tıkayan Rusya'nın savaş planı İngiliz medyasında yer aldı. Kırım'da 40 bin, Ukrayna sınırında da 40 bin olmak üzere 80 bin askerine ‘Savaşa hazır ol’ emri veren Rusya’nın ilk hedefi belli oldu. Daily Mail’in askerî kaynaklara dayandırılan haberlere göre muhtemel bir çatışmada Rusya’nın ilk amacı Ukrayna’nın su tedarik tesisleri olacak. Ukrayna’dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada bu endişe 'korkuyoruz' sözleri ile gündeme getirilmişti. Bir başka İngiliz gazete Mirror ise Rusya'nın krizin bir diğer üssü konumunda olan Kırım'a 150 bin asker konuşlandırıldığını yazdı. Karadeniz'de dört Rus Ropucha sınıfı geminin 15'ten fazla diğer savaş gemisine katıldığının hatırlatıldığı haberde bu adım 'bir saldırı hazırlığı' olarak nitelendirildi.

The Mirror'a konuşan askerî analist Bruce Jones, Ropuchas gibi amfibi saldırı gemilerinin diğer askerî araçlara katılmasının 'son derece nadir' olduğunum altını çizdi. Aynı gazeteye konuşan üst düzey bir Ukraynalı askerî kaynak bölgedeki son gelişmeler hakkında şu ifadeleri kullandı: Rus senaryolarından birisinin, Kırım'a su sağlayan, güney Ukrayna'daki su tedarik tesislerini ele geçirmek olduğunu biliyoruz.

Rusya'nın bölgedeki planlarını gözler önüne seren uydu görüntüleri de ortaya çıktı. Kırım'ın güney kıyısındaki Kachyk Gölü'nün yanında bulunan kampın görüntüleri PlanetLabs uyduları tarafından görüntülendi. Buna göre Rusya, bölgeye feribotla, trenle ve kamyonlarla getirdiği araçları barındırması askerî kamplar ve yüzlerce piyade çadırı kurdu. Kachyk Gölü kıyılarında ise ana kampın yaklaşık iki kilometre batısında bir başka alt kamp kuruldu.

KARADENİZ'DE TATBİKAT

Öte yandan Rus savaş gemileri Karadeniz’de hava güçleri ile ortak tatbikat gerçekleştirdi. Rusya'nın Karadeniz Filosunun yetkilileri, yirmiyi aşkın savaş gemisinin, Su-25SM3 jetleri ve hava savunma güçlerinin de yer aldığı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti. Filo yetkilileri, tatbikat hazırlıkları kapsamında daha önceden 50'yi aşkın savaş uçağının Kırım'a konumlandırılmış olduğunu da belirtti.