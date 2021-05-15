Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'de, içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu medya binası İşgalci İsrail askerleri tarafından bombalanarak yerlebir edilmişti. Saldırıya ilişkin yayımlanan belgeler İsrail'in alçakça tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırı öncesi medya binasının sahibi Cevad Mehdi ile İsrail istihbaratından adı açıklanmayan bir subay arasında yapılan telefon görüşmesi Al Jezeera tarafından yayımlandı.

Görüşmede bina sahibi, İşgalci İsrail subayından gazetecilerin kamera ve diğer gereçlerini almaları için 10 dakikalık bir süreye ihtiyaçları olduklarını söylediği, fakat bu isteğin subay tarafından kesin bir dille reddedildiği görüldü. Bina sahibi Mehdi'nin, "silah değil, kameralarını ve ekipmanlarını alacaklar" sözleri İsrailli subayın, "Hiç kimsenin binaya dönmesine izin verilmeyecek, hiç kimsenin." sözleriyle tekrar olumsuz bir karşılık buldu.

"10 DAKİKA FALAN OLMAYACAK"

Yayımlanan görüşmede işgalci subay, bina sahibi Mehdi'nin ısrarlı taleplerini; "10 dakika falan olmayacak, hiç kimsenin binaya girmesine izin verilmeyecek. Size zaten binayı boşaltmak için bir saat verdik. Bu onlar için, benim için değil. Bu benim değil onların hayatı." ifadeleriyle geri çevirerek İsrail'in kirli yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor.

İkna çabası boşa çıkan bina sahibi, işgalci subaya; çalışma hayatlarının, hatıralarının son bulduğunu ve hayatlarının ziyan edildiğini söyleyerek, "Sizden büyük Rab var" şeklinde veryansın ediyor. Subay, alçakça bir ifadeyle dalga geçercesine, "Peygambere salavat getir" diyor ve binada kimse olup olmadığını sorusunun teyit edilmesiyle görüşme son buluyor.