Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Naftali Bennett'in, partisinin milletvekilleriyle yapacağı görüşmenin ardından Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurma konusunda kesin kararını bildireceği belirtildi.

KOALİSYON 'BÜYÜK İHTİMALLE' KURULACAK

Haberde, Bennett'in "büyük ihtimalle" Lapid ile koalisyon hükümeti kurmaya karar verdiğini açıklayacağı öne sürüldü.

Koalisyon hükümetinin kurulması halinde, Bennett ile Lapid'in dönüşümlü olarak başbakanlık yapacakları ifade edildi.

NETANYAHU'NUN KOLTUĞU TEHLİKEDE

12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık görevini kaybetme tehlikesinin bulunduğu belirtilen Binyamin Netanyahu'nun, koalisyonun sağlanması durumunda, başbakanlık koltuğuna ilk olarak Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in oturacağı kaydedildi.

Habere ilişkin hem Yamina hem de Yesh Atid Partisi'nden henüz açıklama yapılmadığı aktarıldı.

KOALİSYON KURMA GÖREVİ NETANYAHU'DAYDI

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu'yu görevlendirmiş ancak, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Netanyahu, görevi Rivlin'e iade etmişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid'e vermişti.

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