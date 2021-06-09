Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Kenya’nın Masai Mara bölgesinde erkek aslan, av için uygun anı bekleyerek bufalo sürüsünü takip ediyordu.

ORMANLARIN KRALI BU SEFER KAÇTI

Sürü aslanı fark etti ve kovalamaya başladı.

Aslan peşindeki bufalolardan, büyük ovadaki tek ağacın tepesine tırmanarak kurtuldu.

BUFALOLAR ASLANI BEKLEDİ

Bufalolar uzun süre gözlerini dikip aslanın inmesini bekledi.

İlginç anın fotoğraflarını çeken Norveçli fotoğrafçı Olav Thokle (54), “Aslan saatlerce ağacın tepesinde kaldı. Ancak sürü bölgeden ayrılınca inebildi” dedi.

Kenya, vahşi doğadaki tüm canlıları tek tek saymaya başladı Kenya, tarihinde ilk kez vahşi doğadaki canlıların ulusal çapta sayımına başladı.