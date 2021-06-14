Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, G7'nin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) doğrudan 870 milyon doz aşı bağışı yapacağı ve bu bağışın en az yarısının bu yıl sonuna kadar, kalan kısmının ise 2022'de gerçekleşeceği bildirildi.

COVAX ÖNCELİKLİ

G7 ülkelerinin COVAX'a desteğini yeniden tasdik ettiği vurgulanan açıklamada, en yoksul ülkelere aşı tedarikinde COVAX'ın en öncelikli program olduğu belirtildi.

G7'nın kararına ilişkin görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Pek çok ülke, şu anda vakalarda bir artışla karşı karşıya ama bununla aşı olmadan karşı karşıyalar. Hepimiz hayatımızın yarışındayız ancak bu adil bir yarış değil. Pek çok ülke halen (salgının) başlangıç noktasından zar zor çıkabilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

YETERLİ DEĞİL

Ghebreyesus, G7'nın aşı bağışındaki cömert kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ama daha fazlasına ihtiyacımız var ve bu aşılara hızlıca ulaşmamız gerekiyor." çağrısı yaptı.

İngiltere’nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu’nda 11-13 Haziran'da düzenlenen G7 Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, salgınla mücadele amacıyla küresel ölçekte 1 milyar doz Kovid-19 aşısının ihtiyacı olan ülkelere hibe edileceği belirtilmişti.

Bildirgede, Kovid-19’un kökenlerinin incelenmesi amacıyla DSÖ tarafından yürütülecek, uzmanların liderliğinde, şeffaf ve bilimsel bir ikinci faz araştırmasının yapılması çağrısında bulunulmuştu.

G7 ülkeleri koronavirüse karşı harekete geçmeye hazır G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine karşı güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi aşağı yönlü risklere karşı korumaya yönelik uygun tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdi.

G7, gelişmekte olan ülkelere 1 milyar doz aşı bağışlayacak İngiltere’de düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde gelişmekte olan ülkelere 1 milyar doz Covid-19 aşısı sağlanmasına yönelik anlaşmaya varan liderler, daha fazla aşı dozunun bağışlanması için G20 ve diğer ülkelerle çalışacaklarını bildirdi.