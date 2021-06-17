Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre’nin Cenevre kentinde dün yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılmıştı.

PUTİN: BİDEN'LA ÇALIŞIRKEN DİKKATLİ OLUNMALI

Görüşmede, insan hakları, Büyükelçilerin karşılıklı olarak geri dönmesi, siber güvenlik konusunda işbirliğinin güçlendirmesi gibi konular ele alınmıştı.

Biden ile görüşmesinin ardından televizyonda açıklama yapan Putin, ABD Başkanı Biden’ın basındaki tasvirinin "gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını" belirterek, “Biden çok profesyonel, onunla çalışırken hiçbir şeyi kaçırmamak için dikkatli olunması gerek” dedi.

"DİYALOĞU SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

ABD'nin de istekli olması koşuluyla Washington ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu aktaran Putin, “Bu diyaloğu Amerikan tarafı kadar sürdürmeye hazırız” dedi.

Biden'dan muhabire 'ısrarlı soru' azarı ABD Başkanı Biden, Putin ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısını bitirmek istediği esnada ısrarla soru sormaya devam eden muhabiri tersleyerek azarladı.

Biden-Putin görüşmesi sona erdi Dünya kamuoyunun gözünü diktiği, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan yüz yüze görüşme bitti. Kritik zirveye dair açıklama yapan Putin, "Görüşmelerde aramızda bir düşmanlık yoktu" diyerek, Rus ve ABD büyükelçilerinin yeniden görevlerine dönüşü konusunda anlaştıklarını duyurdu.