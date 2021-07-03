Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken ülkede şiddet olayları yeniden arttı. Afgan hükûmetinin Taliban ile devam ettirdiği barış süreci belirsizliğini korurken, ülke içinde ilerlemeye devam eden Taliban, son iki gün içinde 45 ilçeyi daha ele geçirdi. Kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'i Taliban güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Ülkedeki 407 ilçeden 130'dan fazlası, merkezleri dâhil Taliban'ın kontrolünde; 190 kadarında ise çatışmalar devam ediyor.

İÇ SAVAŞ UYARISI

Taliban'ın ilerleyişinin devam etmesi hâlinde 2-6 yıl arasında ülkenin çok daha büyük kısmının Taliban'ın kontrolüne geçebileceği belirtiliyor. Afganistan'daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General Scott Miller geçtiğimiz günlerde, yabancı askerî güçlerin çekilmesiyle "iç savaş çıkabileceği" uyarısında bulunmuştu. Miller "Güvenlik durumu şu an iyi değil. Mevcut eğilim sürerse iç savaşın kaçınılmaz olacağını öngörebiliriz. Bu dünyayı endişeye sevk etmeli" ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı. Joe Biden yönetimi ise 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı. ABD ordusu program dâhilinde Afganistan'daki güçlerini çekerken, ülkedeki bazı Afgan vatandaşları da ülkeden ayrılmak için Washington yönetiminden yardım istedi.

Söz konusu kişilerin Amerikan ordusu ile çalışmış Afgan vatandaşları olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "Bizim en büyük endişemiz, Afganistan'da yıllarca bizimle çalışmış olanların güvenliği ve emniyetidir. Tam da bu sebeple aileleriyle birlikte ülke dışına çıkarmak üzere bir grup başvuru sahibini belirledik" dedi. ABD'nin dış operasyonlarına destek verenlere uyguladığı Özel Vize Programına Afganistan'dan 18 bin kişinin başvurduğunu hatırlatan Price, bu sayının yaklaşık yarısının işlemlerinin başlatıldığını söyledi.