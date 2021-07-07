Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG, Avrupa ülkelerinden destek görmeye devam ediyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Stockholm'de teröristlerin kurduğu Suriye'deki sözde özerk yönetimden Bedran Çiya Kurd ve Şiyar Ali’yi ağırladı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, terör örgütü yetkililerine "İsveç, Türkiye'ye askerlerini Suriye'den çekme çağrılarını tekrarladı" dedi. Sözde özerk yönetimin yetkilileri ise "İsveç'in kendilerini geçmişte de ciddi şekilde desteklediğini, İsveç merkezli kurumların sahada çalıştığını" söyledi. Bakan Linde de 2022 yılında "Suriye'nin kuzeydoğusu için" ayrılan fonun 10 milyon avro artırılacağını açıkladı.

ÖNCEDEN DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Daha önce de İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin ile görüşerek desteklerini iletmişti. Hultqvist, Şahin'le görüşmesinde "İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız" ifadesini kullanmıştı. YPG/PKK'ya destek veren ülkeler arasında yer alan İsveç, Suriye'nin doğusunda örgüt işgalindeki bölgelere belli aralıklarla resmî heyetler göndererek terörist elebaşlarıyla görüşüyor. İsveç, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke şehrine bağlı Malikkiye ilçesinde irtibat ofisi hazırladı. YPG/PKK'nın sözde özerk yönetimlerine maddi destek sağlayan İsveç, yardım kuruluşları yoluyla da bölgedeki altyapı çalışmalarına destek oluyor.

PKK/YPG Suriye’de 7.500 sivili katletti ABD ve Rusya’nın himaye ettiği eli kanlı örgütün altı yılda 7 bin 500’den fazla masumu öldürdüğü, kayıt altına alınamayanlarla bu sayının 10 bini geçtiği belirtiliyor.