Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye - Irak sınır hattında ABD ve İran arasında yaşanan gerginlik karşılıklı bombardımanlarla sürüyor. Deyrizor şehrine bağlı el-Bukemal ve Meyadin bölgesinde İran destekli milislere ait altı askerî karargâh, ABD tarafından vuruldu. İran'a bağlı silahlı milisler ise ABD üslerinin yer aldığı Koniko ve Hak el-Omar petrol sahalarını bombaladı. Türkiye gazetesine konuşan Suriyeli muhalif albay Ebu Abdo, bölgede her iki tarafın da teyakkuz hâlinde olduğunu söyledi.

YENİ MİLİS TAKVİYESİ

Suriyeli muhalif komutan Albay Ebu Abdo "Yaşanan saldırıların ardından İran, bölgede konuşlu güçlerin askeri düzenlerini ve mevzilerini değiştiriyor. Irak’tan yeni milis takviyesi ile birlikte Suriye’ye balistik füzeler taşıyor. İran Devrim Muhafızları’da çok sayıda uzman ve saha komutanını Humus, Deyrizor hattına gönderdi. İran’a bağlı silahlı güçler bir yandan ABD’ye ait Tanef Üssünden gelebilecek saldırılara diğer yandan ise Fırat’ın batısından yapılacak hamlelere karşı üst düzeyde hazırlık yapıyor" dedi.

24 SAAT DEVRİYE

ABD öncülüğünde faaliyet yürüten koalisyon hava unsurlarının, 24 saat uçak ve İHA’lar ile bölge genelinde devriye faaliyeti yürüttüğüne vurgu yapan Albay Ebu Abdo "İran güçleri de olağanüstü hareketlilik içerisinde. Tahran tarafından görevlendirilen Devrim Muhafızları Komutanı Hacı Mehdi, Suriye’ye getirilen balistik füzeleri Humus’ta Matar Sin, Tifor Hava Üssü, Telbise, er-Rahba ve Mahram yakınlarındaki bazı stratejik noktalara yerleştirdi. Diğer yandan Fırat’ın batısında ise Deyrizor - Tel Batin yeni füze rampaları için seçilen bölge oldu. Ayrıca altı binden fazla İranlı milis bölgeye getirildi" diye konuştu.

İran ABD'den özür ve tazminat bekliyor İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD hükümetine seslenerek 1988'de Fars Körfezi'nde yolcu uçağının düşürülmesi ve 290 kişinin hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili konuşarak, "ABD hükümetinin 1988'de büyük bir suç işlendiğini kabul etmesini bekliyoruz. Özür ve tazminat için gerekli adımları atın ve bu suçun katilini ve suçlusunu neden ödüllendirdiğinizi halka açıklayın." ifadelerini kullandı.

İran’ın yayılmacılığına karşı 30 bin kişilik ordu ABD, Tahran’dan başlayıp Bağdat ve Şam üzerinden Lübnan’a uzanan İran koridorunu kapatmak için hazırlık yapıyor