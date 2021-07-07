Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, saldırının ardından savcılık ve polis yetkilileriyle bir basın toplantısı düzenledi.

DURUMU CİDDİ

Vries'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirten Halsema, durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Halsema, Vries'in RTL televizyonu stüdyosunda katıldığı programın ardından aracına doğru yürürken silahlı saldırıya uğradığı kaydetti.

CESUR HABERLERİYLE TANINIYORDU

Vries'in cesur bir gazeteci olduğunu söyleyen Halsema, "O bir halk kahramanı" dedi.

Amsterdam Polis Şefi Frank Paauw, üç şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

EMMY ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Hollanda'da özellikle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynayan 64 yaşındaki gazeteci, yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınıyordu.

De Vries ayrıca, 2005 yılında Aruba'da Natalee Holloway'in ortadan kaybolmasını araştıran çalışmasıyla 2008'de güncel olaylar kategorisinde uluslararası Emmy Ödülü kazanmıştı.

EMMY ÖDÜLÜ NEDİR?

Emmy Ödülleri, Amerikan televizyon yapımlarına verilen ödüldür.

Emmy Ödülleri, birbiriyle bağlantılı fakat birbirlerinden tamamen ayrı üç kuruluş tarafından takdim edilir. Her birisi Emmy Ödülleri seramonilerinin belirli bir bölümünün yönetiminden sorumludur.

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi, spor dışındaki ulusal altın saatler (Primetime) eğlence programlarını,

Ulusal Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi, belgesel programları ile spor, haber ve gündüz programlarını,

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi ise, ABD dışında üretilmiş programları ödül almak üzere belirler.

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