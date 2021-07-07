Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 24-25 Haziran’da düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen oturumda milletvekillerine hitap etti.

"TANSİYONUN DÜŞMESİ İYİYE İŞARET"

Zirve toplantısında Kovid-19, göçün dış ilişkiler boyutu, ekonomik iyileşme ve temel haklar ile hukukun üstünlüğü konularının ele alındığını söyleyen Michel, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesinin iyiye işaret olduğunu belirtti.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE DEVAM

Michel, Birliğin Türkiye'ye yönelik politikasını yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceğini vurguladı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldığını anımsatan Michel, AB Komisyonu'nun Türkiye'ye ev sahipliği yaptığı Suriyeliler için ek fon sağlanması üzerinde anlaşıldığını da hatırlattı.

AB ülkelerinde aşılama sayılarında büyük fark Avrupa Birliği genelinde Covid-19'a karşı 2021 başında başlayan aşılamalarda, ülkeler arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Bazı AB ülkelerinde aşılanmış yetişkinlerin oranı yüzde 80'e yaklaşırken bazılarında ise yüzde 30'un altında kaldı.

Ankara krizi Michel’in koltuğunu sallıyor! AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye'ye yaptığı resmî ziyarette yaşanan 'koltuk krizi’ büyüyor.